Новое переднее крыло «Мерседеса» оказалось несоответствующим техническому регламенту

Команда Формулы-1 «Мерседес» привезла на Гран-при США новое переднее крыло, однако не смогла использовать его в первой тренировке этапа из-за несоответствия детали техническому регламенту, сообщает итальянское издание Motorsport.



На обновлённой версии переднего крыла были использованы пять специальных углеродных дефлектора, что и привело к вопросам со стороны Федерации. Эти небольшие закрылки должны отводить воздушный поток за пределы переднего колеса, однако такие аэродинамические запрещены в Формуле-1 с 2019 года.



В итоге технические комиссары ФИА признали это решение несоответствующим техническому регламенту нынешнего сезона.



В настоящий момент «Мерседес» располагается на третьей строчке в зачёте Кубка конструкторов.