Хорнер: Риккардо совершил глупость, но она так и не сработала

Руководитель «Ред Булл» Кристиан Хорнер прокомментировал возвращение Даниэля Риккардо в австрийскую команду. В следующем сезоне Риккардо будет выполнять в «Ред Булл» обязанности третьего пилота.
«Даниэль присоединился к нашей команде ещё в подростковом возрасте и вырос с нашей командой. Он добился большого успеха здесь, с нами, а затем совершил глупость и отправился выступать за пару других команд, что в итоге так и не србаотало.
Риккардо — замечательный человек и яркий персонаж. Мы посчитали правильным вернуть его в команду. У него самая широкая улыбка в Формуле-1. Сейчас он сможет вернуться к веселью и снова получать удовольствие от работы гонщиком Формулы-1, а не тот стресс, что он испытывал последние пару лет», — приводит слова Кристиана Хорнера Mirror.
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