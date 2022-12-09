Вольф назвал одну из самых сильных сторон Хэмилтона

Руководитель немецкой команды «Мерседес» Тото Вольф поделился мнением о сильных качествах гонщика Льюиса Хэмилтона.



«Я думаю, что одна из его сильных сторон заключается в том, что он всегда голоден и всегда полон энтузиазма. Он великий спортсмен, но он также чрезвычайно целеустремлённый человек», — приводит слова Вольфа GPfans со ссылкой на его выступление в подкасте Beyond the Grid.



Напомним, минувший сезон Формулы-1 Хэмилтон завершил на шестом месте в общем зачёте пилотов. В активе британского гонщика было 240 очков. Победителем стал пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен, для которого этот титул стал вторым подряд. За время сезона-2022 он набрал 454 балла.

Главные рекорды Льюиса Хэмилтона в Формуле-1: