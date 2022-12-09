Ферстаппену запретили тестировать байк MotoGP

«Ред Булл» запретил действующему чемпиону Формулы-1 пилоту команды Максу Ферстаппену тестировать байк MotoGP.

Недавно Ферстаппен встретился со звездой MotoGP Марком Маркесом и присел за руль его мотоцикла Honda, однако не стал ехать по трассе из-за запрета команды.



«Я люблю смотреть MotoGP, и мне нравится, что есть так много команд, способных выиграть гонку. Это фантастика, эти парни просто сумасшедшие. Я бы хотел протестировать один из этих мотоциклов на высокой скорости по прямой, но команда мне не позволит это сделать. Конечно, если бы я сломал ногу сейчас, у меня было бы время на восстановление (улыбается)», — приводит слова Ферстаппена GrandPX.news.



Когда Максу предложили проехать на небольшой скорости, чтобы исключить возникновение опасных последствий, он добавил: «Я хорошо себя знаю. Если бы я сел за руль, я бы всё равно дал газу. И тогда может что-то пойти не так».

Кепку Макса Ферстаппена сжигают.