Окон: в минувшем сезоне мне не хватило только подиума

Французский пилот «Альпин» Эстебан Окон считает, что прошедший сезон Формулы-1 стал для него наиболее цельным.



«Пожалуй, это наиболее цельный сезон. Единственное, чего мне в итоге не хватило — это подиум. К сожалению, порой обстоятельства складывались не в нашу пользу, и мы не смогли ни разу попасть в тройку. Надеюсь, это мы исправим в следующем году. Мы достигли всех поставленных целей на сезон, в том числе стали четвёртыми в Кубке конструкторов. С точки зрения количества набранных очков сезон также получился лучшим для меня. Вся команда отработала отлично, и верю, что в следующем сезоне мы прибавим ещё», — приводит слова Окона Autosport.



Эстебан Окон в минувшем сезоне занял восьмое место в общем зачёте пилотов, набрав 92 очка.

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