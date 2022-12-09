Экс-пилот Формулы-1 оценил размен Мика Шумахера на Нико Хюлькенберга в «Хаасе»

Бывший пилот Формулы-1 Ханс-Йоахим Штук поделился мнением о размене экс-гонщика «Хааса» Мика Шумахера на другого немецкого пилота Нико Хюлькенберга.



«Нико просто зверь, он гонщик от природы и прекрасно знает, как должен работать. Он сразу скажет, что ему нужно делать и как. Лично я бы ему всецело доверился. Хюлькенберг ещё в «Порше» показал, что умеет и абсолютно заслужил место в Формуле-1. Я желаю ему успехов.



Что касается Мика Шумахера, то у нас в Германии есть проблема с новым поколением гонщиков. Нужно сделать так, чтобы в будущем пара молодых немецких пилотов выступали в Формуле-1», — цитирует Штука Motorsport Total.



Нико Хюлькенберг станет боевым пилотом «Хааса» в новом сезоне. В 2022 году он был резервным гонщиком «Астон Мартин».



Мик Шумахер может стать резервистом «Мерседеса» в 2023 году.

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