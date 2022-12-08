Грожан: я бы не стал менять Шумахера на Хюлькенберга

Пилот IndyCar, бывший гонщик Формулы-1 Ромен Грожан признался, что был удивлён решением «Хааса» уволить Мика Шумахера и пригласить ему на замену Нико Хюлькенберга.



«Это не то решение, которое я бы принял. Мик отлично завершил сезон, не было никаких причин менять что-либо. Очевидно, что команда просто хотела видеть за рулём болида другого пилота.



Нико Хюлькенберг – очень талантливый гонщик, он показывал свою скорость в прошлом. Посмотрим, что у него получится в «Хаасе», но это не то решение, которое я бы принял», — приводит слова Ромена Грожана FormulaPassion.

Напомним, Мик Шумахер после увольнения из «Хааса» остался без места в пелотоне на сезон-2023. Ожидается, что сын семикратного чемпиона мира Михаэля Шумахера станет резервным гонщиком «Мерседеса».