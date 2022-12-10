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Мазепин рассказал, когда планирует объявить свои планы на 2023 год

Мазепин рассказал, когда планирует объявить свои планы на 2023 год
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Бывший российский гонщик Формулы-1 Никита Мазепин подтвердил, что у него уже есть детальные планы насчёт выступлений в гонках в следующем сезоне. При этом речь не идёт о продолжении карьеры в ралли-рейдах, а о переходе в какую-то другую дисциплину. В 2022 году Мазепин смог с первой попытки победить на ралли-марафоне «Шёлковый путь».

«Я планирую выступить в новой для себя дисциплине за пределами России и получить от этого удовольствие. Ралли-рейды я уже попробовал, это другое. Тоже четыре колеса. Но четыре колеса есть у много какой техники. Надеюсь, что в январе уже можно будет поговорить более конкретно», — заявил Мазепин в интервью редактору раздела «Авто» Евгению Кустову.

Полную версию интервью читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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