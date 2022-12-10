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Хорнер и президент ФИА поспорили, кто виноват в неразберихе на Гран-при Японии Формулы-1

Хорнер и президент ФИА поспорили, кто виноват в неразберихе на Гран-при Японии Формулы-1
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Во время церемонии награждения FIA Gala, прошедшей в Болонье между президентом ФИА Мохаммедом бен Сулайемом и руководителем «Ред Булл» Кристианом Хорнером по поводу неразберихи на Гран-при Японии.

Макс Ферстаппен досрочно стал чемпионом мира после победы в Японии, но перед этим было непонятно, как именно будут начислены очки. В итоге, гонщики получили полные очки, несмотря на то, что дистанция гонки не была пройдена полностью.

Хорнер пошутил о путанице с очками в Японии, отмечая успешный сезон Макса Ферстаппена.

«Говорите, Япония вызвал споры? Не! ФИА обвиняли за решение с набранными очками, но правила установили сами команды, а мы только реализовали. Так что спасибо вам за это!», — ответил бен Сулайем Хорнеру.

После этого спор между функционерами прервал глава Формулы-1 Стефано Доменикали, призвав обоих сосредоточиться на церемонии.

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