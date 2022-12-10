Ральф Шумахер: Мик — возможно, лучший новичок Формулы-1 за последние годы

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер оценил выступления своего племянника Мика Шумахера в «Хаасе» в последние два сезона.
«Если мы посмотрим на выступления Цуноды и Чжоу, то будет ясно, что Мик — один из лучших новичков Формулы-1 в последние годы, а возможно, даже лучший. В отличие от двух других гонщиков, в первый сезон Мик не получил конкурентоспособный болид. По сути, учиться он начал только в сезоне-2022, к тому же его напарником стал опытный Кевин Магнуссен.
Новичкам нужно три сезона на полную адаптацию к Формуле-1. Цунода до сих пор испытывает проблемы, хотя выступает на неплохой машине. «Хаас» же, к сожалению, иначе работает с молодыми пилотами. Безусловно, критика нужна, но Мика критиковали слишком много», — приводит слова Ральфа Шумахера Motorsport-Total.
«Хаас» принял решение не подписывать новый контракт с Миком Шумахером, и в новом сезоне его заменит Нико Хюлькенберг.
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