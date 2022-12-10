Матч-центр Новости Главное о ЧМ-2022 Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Ральф Шумахер: Мик — возможно, лучший новичок Формулы-1 за последние годы

Ральф Шумахер: Мик — возможно, лучший новичок Формулы-1 за последние годы
Комментарии

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер оценил выступления своего племянника Мика Шумахера в «Хаасе» в последние два сезона.

«Если мы посмотрим на выступления Цуноды и Чжоу, то будет ясно, что Мик — один из лучших новичков Формулы-1 в последние годы, а возможно, даже лучший. В отличие от двух других гонщиков, в первый сезон Мик не получил конкурентоспособный болид. По сути, учиться он начал только в сезоне-2022, к тому же его напарником стал опытный Кевин Магнуссен.

Новичкам нужно три сезона на полную адаптацию к Формуле-1. Цунода до сих пор испытывает проблемы, хотя выступает на неплохой машине. «Хаас» же, к сожалению, иначе работает с молодыми пилотами. Безусловно, критика нужна, но Мика критиковали слишком много», — приводит слова Ральфа Шумахера Motorsport-Total.

«Хаас» принял решение не подписывать новый контракт с Миком Шумахером, и в новом сезоне его заменит Нико Хюлькенберг.

10 худших пилотов Ф-1 сезона-2022. Там сын Шумахера и даже 4-кратный чемпион 10 худших пилотов Ф-1 сезона-2022. Там сын Шумахера и даже 4-кратный чемпион
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022