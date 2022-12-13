Норрис высказался по поводу ухода Зайдля из «Макларена»

Пилот «Макларена» британец Ландо Норрис высказался по поводу ухода из команды руководителя Андреаса Зайдля.

«Прощай, Андреас! Было очень приятно работать с тобой последние несколько лет. Я никогда не видел нашу команду такой сильной, как сейчас, и отчасти это результат твоей деятельности. Желаю удачи на новой работе, уверен, мы ещё увидимся», — написал Норрис в социальных сетях.

В Кубке конструкторов минувшего сезона «Макларен» занял пятое место, набрав 159 очков. Трофей достался команде из Австрии «Ред Булл». За время сезона она набрала 759 баллов. У ближайших преследователей, команды «Феррари», 554 очка.

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