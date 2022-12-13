Норрис высказался по поводу ухода Зайдля из «Макларена»
Поделиться
Пилот «Макларена» британец Ландо Норрис высказался по поводу ухода из команды руководителя Андреаса Зайдля.
«Прощай, Андреас! Было очень приятно работать с тобой последние несколько лет. Я никогда не видел нашу команду такой сильной, как сейчас, и отчасти это результат твоей деятельности. Желаю удачи на новой работе, уверен, мы ещё увидимся», — написал Норрис в социальных сетях.
В Кубке конструкторов минувшего сезона «Макларен» занял пятое место, набрав 159 очков. Трофей достался команде из Австрии «Ред Булл». За время сезона она набрала 759 баллов. У ближайших преследователей, команды «Феррари», 554 очка.
Мощный скандал в Ф-1: гонщик сбегает от вырастившей его команды:
Комментарии
- 13 декабря 2022
-
14:27
-
14:16
-
13:22
-
13:21
-
13:18
-
13:14
-
13:04
-
12:57
-
12:39
-
12:21
-
11:44
-
11:33
-
11:31
-
11:31
-
11:14
-
10:51
-
10:11
-
10:08
-
09:52
-
00:59
- 12 декабря 2022
-
23:57
-
22:59
-
22:41
-
21:49
-
20:52
-
20:39
-
20:00
-
19:50
-
19:40
-
18:40
-
17:44
-
15:41
-
15:35
-
14:12
-
13:38
Партнерский контент