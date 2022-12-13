Туррини — о Вассёре: одного французского паспорта мало, чтобы стать новым Жаном Тодтом

Авторитетный журналист Лео Туррини поделился мнением о назначении Фредерика Вассёра на пост руководителя «Феррари».
«Вы знаете моё мнение, я уже говорил, что одного французского паспорта мало, чтобы называться новым Жаном Тодтом. Я бы хотел, чтобы из уважения к Маттиа Бинотто «Феррари» назвала имя его преемника уже после его ухода из команды. Но в любом случае пришло время сказать «Добро пожаловать».
Вассёр — эксперт в гонках, а от Бинотто ему достанется готовая машина, что станет как хорошим бонусом, так и хорошим оправданием на случай неудачи. Ему нужно управлять штатом из тысячи человек и двумя пилотами, расставить приоритеты между Леклером и Сайнсом, провести изменения работы командного мостика и разобраться с проблемами в общении. Кроме того, ему предстоит вернуть менталитет победителей команде, которая не выигрывала чемпионат 15 лет», — написал Туррини в своём блоге.
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