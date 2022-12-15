Россиянин, дисквалифицированный за нацистский жест, перешёл в команду Леклера
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15-летний российский картингист Артём Северюхин проведёт следующий сезон в команде Lennox Racing, которая является официальным представителем картингового бренда Шарля Леклера. Об этом команда сообщила в своих социальных сетях.
Напомним, после победы на первом этапе чемпионата Европы по картингу, проходившем в Португалии, Артём сделал жест, схожий с нацистским приветствием.
Организация после проведённого расследования ограничилась тем, что исключила россиянина из протокола победного для него этапа, признав его виновным в нарушении пяти пунктов Международного спортивного кодекса. Долгосрочной дисквалификации при этом не последовало.
Вскоре после скандала Артёма лишили итальянской гоночной лицензии.
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