«Все заслуживают второго шанса». В команде Леклера высказались о контракте с Северюхиным

Джордон Леннокс-Ламб, руководитель команды Lennox Racing, которая является официальным представителем картингового бренда Шарля Леклера, прокомментировал подписание контракта с российским картингистом Артёмом Северюхиным.



«Все заслуживают второго шанса в жизни, особенно когда речь идёт о подростках. Артём наверняка извлёк уроки из того, что произошло в начале этого года, и мы более чем рады помочь ему в погоне за его мечтой. С нетерпением жду возможности начать это приключение вместе с ним», — приводит слова Джордона Леннокс-Ламба пресс-служба команды в социальных сетях.



Напомним, после победы на первом этапе чемпионата Европы по картингу, проходившем в Португалии, Артём сделал жест, схожий с нацистским приветствием.



Организация после проведённого расследования ограничилась исключением россиянина из протокола победного для него этапа, признав его виновным в нарушении пяти пунктов Международного спортивного кодекса. Долгосрочной дисквалификации при этом не последовало.



Вскоре после скандала Артёма лишили итальянской гоночной лицензии.

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