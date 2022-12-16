Ферстаппен: иногда просто нужно принять, что пилот рядом с тобой лучше, чем ты

Двукратный чемпион мира Макс Ферстаппен высказался о роли вторых пилотов в Формуле-1.



«Каждый сезон ты начинаешь с чистого листа, но после нескольких гонок понимаешь, что победить напарника снова не удастся. И ты просто принимаешь свою роль. Валттери Боттас всё равно попадал на подиумы, выиграл несколько Гран-при, у него было несколько выигранных квалификаций. Но тебе просто нужно принять, что пилот рядом с тобой лучше тебя. Это нормально, иногда такое случается.



Важно то, что он принял эту роль. Некоторые пилоты не могут сделать этого в подобной ситуации, и в таком случае всё идёт не так. Но и «живут» такие гонщики не очень долго. Я не буду называть имена. Просто тебе нужно принять свою роль. Нельзя жить в мире сказок», — приводит слова Макса Ферстаппена RacingNews365.