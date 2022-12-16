Ферстаппен: иногда просто нужно принять, что пилот рядом с тобой лучше, чем ты

Двукратный чемпион мира Макс Ферстаппен высказался о роли вторых пилотов в Формуле-1.
«Каждый сезон ты начинаешь с чистого листа, но после нескольких гонок понимаешь, что победить напарника снова не удастся. И ты просто принимаешь свою роль. Валттери Боттас всё равно попадал на подиумы, выиграл несколько Гран-при, у него было несколько выигранных квалификаций. Но тебе просто нужно принять, что пилот рядом с тобой лучше тебя. Это нормально, иногда такое случается.
Важно то, что он принял эту роль. Некоторые пилоты не могут сделать этого в подобной ситуации, и в таком случае всё идёт не так. Но и «живут» такие гонщики не очень долго. Я не буду называть имена. Просто тебе нужно принять свою роль. Нельзя жить в мире сказок», — приводит слова Макса Ферстаппена RacingNews365.
- 16 декабря 2022
-
19:58
-
19:49
-
19:01
-
18:53
-
17:55
-
17:43
-
16:11
-
15:36
-
14:27
-
13:34
-
12:49
-
12:18
-
11:37
-
10:52
-
10:01
-
00:57
-
00:54
-
00:47
- 15 декабря 2022
-
23:54
-
23:48
-
22:48
-
21:47
-
21:41
-
20:51
-
19:56
-
19:52
-
18:51
-
18:48
-
17:28
-
17:24
-
16:26
-
16:24
-
16:19
-
15:39
-
15:33