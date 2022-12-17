Маркес: Сайнс выиграет больше одного титула
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Шестикратный чемпион MotoGP Марк Маркес поделился мнением о своём соотечественнике, гонщике «Феррари» Карлосе Сайнсе.
«У меня есть два вариант, с кем можно сравнить Сайнса. Первый – Пекко Баньяя, который долго раскрывался, но теперь на вершине. То же самое можно сказать о первом испанском чемпионе 500-кубовоого класса Алексе Кривиле. Но, в отличие от Кривила, Карлос выиграет больше одного титула. В Испании есть ещё Фернандо Алонсо, и его я сравнил бы с 13-кратным чемпионом мира в различных классах Анхелем Ньето, потому что Карлосу больше подходит сравнение с Кривилем», — приводит слова Марка Маркеса FormulaPassion.
Напомним, по итогам сезона-2022 Карлос Сайнс стал пятым в личном зачёте чемпионата мира.
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