Магнуссен: с нетерпением жду возможности поработать с Хюлькенбергом

Датский пилот «Хааса» Кевин Магнуссен высказался по поводу своего нового партнёра по команде Нико Хюлькенберга.

«Я с нетерпением жду возможности поработать с Нико. В то же время мне очень понравилось работать с Миком и познакомиться с ним поближе.



Я сосредоточен на том, чтобы делать то же самое, что и всегда, — отдавать все силы команде и стараться помочь, насколько это возможно, чтобы мы двигались вперед. Это стандартный ответ, я знаю, но это действительно так.



Да, мы никогда не были близки с Хюлькенбергом, ни в прошлом, ни вообще, но в Бахрейне мы встретились в аэропорту и впервые увиделись. Многие думают, что у нас есть какие-то разногласия, но на самом деле это не так», — приводит слова Магнуссена GPFans.