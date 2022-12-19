Зак Браун рассказал, что его расстраивает в уходе Риккардо из «Макларена»
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Генеральный директор «Макларена» Зак Браун высказался о расставании с австралийским гонщиком Даниэлем Риккардо. В новом сезоне Формулы-1 Риккардо будет третьим пилотом в австрийской команде «Ред Булл».
«Самое сложное, когда оценку дают те, кто на самом деле не знаком с ситуацией. Это было нелёгкое решение, но многое было не так, как это представляют другие. Это расстраивает, потому что приходится сталкиваться с несправедливыми обвинениями в определённых действиях, которые в действительности не происходили», — приводит слова Брауна издание Fox Sports Australia со ссылкой на его выступление на канале «Макларена» в YouTube.
Мощный скандал в мире Формулы-1: гонщик сбегает от вырастившей его команды:
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