В «Макларене» обозначили позицию по возможному сотрудничеству с Риккардо в будущем

Генеральный директор «Макларена» Зак Браун выразил надежду поработать в будущем с австралийцем Даниэлем Риккардо, который покинул команду по окончании минувшего сезоне Формулы-1. В новом сезоне Риккардо будет работать в австрийском гоночном коллективе «Ред Булл». Там он будет выполнять обязанности третьего пилота.



«Я очень надеюсь снова увидеть его на стартовой решётке в Формуле-1. Знаю, что и он сам этого сильно желает. Двери «Макларена» остаются для него открытыми. Как знать, может, звёзды сойдутся. Я бы с удовольствием снова поработал с ним», — приводит слова Брауна Fox Sports Australia со ссылкой на его выступление на канале «Макларена» в YouTube.

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