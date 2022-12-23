Тото Вольф поражён сходством подходов к работе с Хосепом Гвардиолой

Руководитель команды Формулы-1 «Мерседес» Тото Вольф признался, что был поражён сходством своего подхода с методами работы главного тренера футбольного клуба «Манчестер Сити» Хосепа Гвардиолы. Вольф и Гвардиола встречались во время Гран-при Абу-Даби Формулы-1.



«Мы пересеклись во время сессии вопросов и ответов. Раньше мы не знали друг друга, но, когда я услышал, как он говорит, понял, что это похоже на мои фразы. Это был тот же подход. Потом он сказал то же самое обо мне. Он выдающаяся личность. Есть ли лозунг, который подходил бы нам обоим? Я недостаточно его знаю, чтобы назвать его, но, думаю, можно сказать следующее – доверяйте своей интуиции», — приводит слова Вольфа Racingnews365 со ссылкой на его выступление в подкасте Beyond The Grid.

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