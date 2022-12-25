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Феттель рассказал, что отличает Ферстаппена от других гонщиков Формулы-1

Феттель рассказал, что отличает Ферстаппена от других гонщиков Формулы-1
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Четырёхкратный чемпион мира Себастьян Феттель рассказал о том, что у пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена неповторимый пилотаж, который отличает его от соперников.

«Когда с кем-то сражаешься, то подмечаешь какие-то вещи и думаешь, что сможешь это повторить. С Максом это бывает очень редко. Он сделает что-то и ты начинаешь сомневаться, можешь ли сделать так же.

Он невероятно хорошо чувствует болид. Это и обгоны, и другие манёвры на трассе. Макс поразительно контролирует болид и читает ситуацию. Мгновенно ориентируется на треке. Здесь я могу только снять шляпу и с небольшой долей зависти пожелать Ферстаппену продолжать в том же духе и получать удовольствие», — приводит слова Феттеля Motorsport-Total.

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