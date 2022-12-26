Де ла Роса не верит, что Перес мог намеренно разбить машину в Монако

Бывший гонщик Формулы-1 Педро де ла Роса прокомментировал действия мексиканского пилота «Ред Булл» Серхио Переса в квалификации Гран-при Монако.



«Думаю, что Чеко Перес не сделал ничего плохого в Монако, он не сделал ничего намеренно. Это сложно, разбить машину намеренно. Другое дело — просто запарковать болид. Но преднамеренная авария не заложена в ДНК пилота Формулы-1», — приводит слова Педро де ла Росы PlanetF1.



Сообщалось, что Перес специально устроил аварию, чтобы помешать своему напарнику Максу Ферстаппену улучшить время на круге. В Бразилии нидерландский гонщик якобы из-за поступка Переса отказался уступать позицию напарнику, несмотря на приказ от команды.

ФИА не начинала расследование по этому инциденту.