Де ла Роса не верит, что Перес мог намеренно разбить машину в Монако
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Бывший гонщик Формулы-1 Педро де ла Роса прокомментировал действия мексиканского пилота «Ред Булл» Серхио Переса в квалификации Гран-при Монако.
«Думаю, что Чеко Перес не сделал ничего плохого в Монако, он не сделал ничего намеренно. Это сложно, разбить машину намеренно. Другое дело — просто запарковать болид. Но преднамеренная авария не заложена в ДНК пилота Формулы-1», — приводит слова Педро де ла Росы PlanetF1.
Сообщалось, что Перес специально устроил аварию, чтобы помешать своему напарнику Максу Ферстаппену улучшить время на круге. В Бразилии нидерландский гонщик якобы из-за поступка Переса отказался уступать позицию напарнику, несмотря на приказ от команды.
ФИА не начинала расследование по этому инциденту.
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