Ральф Шумахер высказался о карьерных вариантах Мика в Формуле-1 в 2024-м

Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер поделился мыслями по поводу карьерных перспектив своего племянника Мика Шумахера в 2024 году. Напомним, в следующем сезоне Формулы-1 Мик будет выступать в «Мерседесе» в качестве резервиста.



«Возвращение в кокпит в 2024-м? Можно посмотреть на это и так. Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф уже сказал, что Мик с его способностями способен вернуться. Мне кажется, что в 2024 году могут появиться интересные варианты. К тому же у «Мерседеса» есть не только собственная команда, но и команды-партнёры», — приводит слова Ральфа Шумахера издание Sport1.de.

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