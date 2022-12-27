Ральф Шумахер высказался о карьерных вариантах Мика в Формуле-1 в 2024-м
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Бывший пилот Формулы-1 Ральф Шумахер поделился мыслями по поводу карьерных перспектив своего племянника Мика Шумахера в 2024 году. Напомним, в следующем сезоне Формулы-1 Мик будет выступать в «Мерседесе» в качестве резервиста.
«Возвращение в кокпит в 2024-м? Можно посмотреть на это и так. Руководитель «Мерседеса» Тото Вольф уже сказал, что Мик с его способностями способен вернуться. Мне кажется, что в 2024 году могут появиться интересные варианты. К тому же у «Мерседеса» есть не только собственная команда, но и команды-партнёры», — приводит слова Ральфа Шумахера издание Sport1.de.
«Мерседес» связал Ника де Вриса и «доставил» в «Альфа Таури»:
Ранее Ральф высказался о положении Мика в «Мерседесе».
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