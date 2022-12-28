Зак Браун объяснил причины ухода из команды Андреаса Зайдля

Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун прокомментировал уход из команды Андреаса Зайдля.
«Я не думаю, что медленное обновление инфраструктуры повлияло на его решение. Обновления близки. Изначально он сообщил о своём уходе в 2026 году, а к этому моменту инфраструктура уже заработала бы. Думаю, дело в том, откуда он пришёл. Когда он присоединился к нашей команде, в «Фольксвагене» только рассматривали приход в Формулу-1. Сейчас они возвращаются. Он был в этой среде, когда они намеревались войти в Формулу-1, и сейчас это происходит. Не думаю, что текущая ситуация [у нас] повлияла на его решение.
Он может рассказать всё сам, но речь скорее о появившейся возможности. Кроме того, он хочет стать исполнительным директором, а в «Макларене» такой опции нет. Так что дело в шансе в «Ауди», а не в его отсутствии в «Макларене», — приводит слова Зака Брауна RacingNews365.
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