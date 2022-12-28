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Зак Браун объяснил причины ухода из команды Андреаса Зайдля

Зак Браун объяснил причины ухода из команды Андреаса Зайдля
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Исполнительный директор «Макларена» Зак Браун прокомментировал уход из команды Андреаса Зайдля.

«Я не думаю, что медленное обновление инфраструктуры повлияло на его решение. Обновления близки. Изначально он сообщил о своём уходе в 2026 году, а к этому моменту инфраструктура уже заработала бы. Думаю, дело в том, откуда он пришёл. Когда он присоединился к нашей команде, в «Фольксвагене» только рассматривали приход в Формулу-1. Сейчас они возвращаются. Он был в этой среде, когда они намеревались войти в Формулу-1, и сейчас это происходит. Не думаю, что текущая ситуация [у нас] повлияла на его решение.

Он может рассказать всё сам, но речь скорее о появившейся возможности. Кроме того, он хочет стать исполнительным директором, а в «Макларене» такой опции нет. Так что дело в шансе в «Ауди», а не в его отсутствии в «Макларене», — приводит слова Зака Брауна RacingNews365.

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