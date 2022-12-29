Зайдль: Пиастри не будет зацикливаться на истории вокруг его ухода из «Альпин»

Бывший руководитель «Макларена» Андреас Зайдль высказался о предстоящем дебюте Оскара Пиастри в составе британской команды.
«Сложно сказать, насколько серьёзным окажется дополнительное давление на Оскара из-за летней истории. На новичках Формулы-1 всегда большой прессинг. Он попросту не станет зацикливаться на этом.
У нас есть чёткая программа, что ему необходимо выполнить до первых заездов. Дебют в Формуле-1 — большой вызов, это совершенно другое измерение в сравнении с младшими формулами. Опять же, можно сказать, что у Оскара есть всё для успешного старта в Формуле-1, учитывая его выступления в младших сериях и его личность и характер.
В «Макларене» правильная атмосфера. Оскар сможет осознать, насколько это серьёзный вызов, и правильно подготовиться», — приводит слова Андреаса Зайдля GPFans.
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