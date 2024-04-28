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Китайский седан-рекордсмен сразился с самой мощной Tesla на дрэг-стрипе

Китайский седан-рекордсмен сразился с самой мощной Tesla на дрэг-стрипе
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Китайский электромобиль Lucid Air Sapphire, который ранее установил мировой рекорд для серийных седанов на четверти мили, сразился на подготовленном дрэг-стрипе с самой мощной моделью Tesla — Model S Plaid. Видео заездов опубликовано на YouTube-канале DragTimes.

Права на видео принадлежат DragTimes. Полностью посмотреть ролик вы можете на YouTube-канале DragTimes.

Tesla Model S Plaid оснащена тремя моторами, два из которых расположены на задней оси, и обладает мощностью в 1033 лошадиных сил. До 100 км/ч на обычной дороге она разгоняется за 2,07 секунды, а на проклеенном дрэг-стрипе — за 1,98. Максимальная скорость автомобиля, по данным Tesla, составляет 320 км/ч.

Lucid Air Sapphire во время недавних заездов на подготовленной трассе достигла 60 миль в час (97 км/ч) за 1,77 секунды. У этого автомобиля тоже три мотора, однако мощность несколько выше — 1251 л. с. Максимальная скорость Air Sapphire тоже выше — в тесте Car and Driver автомобиль достиг 333 км/ч.

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