Даниил Квят встретил Новый год с главой «Пирелли»

Бывший пилот Формулы-1, 28-летний российский гонщик Даниил Квят разместил новую историю в своих социальных сетях, показав, как он празднует Новый год с главой автоспортивного подразделения «Пирелли» Марио Изолой.
Напомним, весной Даниил отказался подписывать документ «Обязательство о нейтралитете и мире», выданный Международной автомобильной федерацией (ФИА) специально для пилотов из России и Беларуси. Квят принял решение сосредоточиться на гоночной серии NASCAR. Ранее Даниил выступал в «Королевских гонках». Последний сезон в Формуле-1 в качестве боевого пилота Квят провёл за «Альфа Таури» в 2020 году. В 2021 году россиянин был резервным пилотом французской команды «Альпин», однако место боевого пилота так и не получил.
Квят сразился на силомере с чемпионом мира по кикбоксингу. Видеоролик:
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