Стали известны потенциальные напарники Квята на ЧМ по гонкам на выносливость

Стали известны потенциальные напарники российского гонщика Даниила Квята, который в 2023 году может принять участие в чемпионате мира по гонкам на выносливость в категории LMP2.



По информации Endurance-Info в WEC, партнёрами Квята в Opeca 07 Prema Racing могут стать француженка Дориан Пин и итальянский гонщик Мирко Бортолотти. Ранее этот же источник сообщал о возможном участии Квята в турнире, а также о том, что россиянин провёл тесты в составе новой команды на трассе «Поль Рикар».



Напомним, Квят ещё в прошлом сезоне должен был принять участие в чемпионате мира по гонкам на выносливость в составе команды G-Drive Racing, но не смог выступить из-за ситуации на Украине.



Также известно, что весной Квят отказался подписывать специальный документ «Обязательство о нейтралитете и мире», который выдавался гонщикам из России и Беларуси.

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