Сандерс выиграл первый этап «Дакара»-2023 среди мотоциклов, Кинтанилья и Брабек — в тройке

В Саудовской Аравии проходит первый этап ралли-рейда «Дакар»-2023.



В классе мотоциклов лучшим оказался австралийский гонщик Дэниел Сандерс, показавший время 3:31.00. Следом пришёл Пабло Кинтанилья, отставший на семь секунд, тройку замкнул Рики Брабек (отставание в 10 секунд).

«Дакар-2022», Этап 1, 602 км. Мотоциклы:



1. Дэниел Сандерс (Австралия, «ГАС») 3:31.00.

2. Пабло Кинтанилья (Чили, «Хонда») +0,7.

3. Рики Брабек (США, «Хонда») +0,10.

4. Хоан Барреда Борт (Испания, «Хонда») +0,20.

5. Кевин Бенавидес (Аргентина, KTM) +0,54.

6. Мейсон Клайн (США, KTM) +0,54.

7. Тоби Прайс (Австралия, KTM) +1,59.

8. Скайлер Хауэс (США, «Хускварна») +3,17.

9. Адриен ван Беверен (Франция, «Хонда») +3,57.

10. Хосе Игнасио Корнехо Флоримо (Чили, «Хонда») +6,25.

Второй этап в Си Кэмп — Аль-Ула в классе мотоциклов состоится завтра, 2 января. Начало — в 14:00 мск. Протяжённость: 589,07 км.