Фото: Джина Шумахер получила «ковбойский» подарок от родителей на Рождество

Джина-Мария Шумахер, дочь Михаэля и Коринны Шумахер, похвасталась в социальных сетях подарком, полученным от родителей на Рождество.
Так, Джина, серьёзно увлекающаяся рейнингом (соревнованиями по верховой езде в стиле американского вестерна. – Прим. «Чемпионата»), получила уникальную пряжку, приуроченную к её достижениям и украшенную по просьбе семьи золотом, серебром и драгоценностями. Не так давно 25-летняя девушка вошла в клуб наездников NRHA Million Dollar Riders, заработавших за сезон в виде призовых более $ 1 млн.
«Мама и папа сорвали джекпот с рождественским подарком. Спасибо», – написала Джина.
Фото: из личного архива Джины Шумахер
Фото: из личного архива Джины Шумахер
Ранее Ральф Шумахер высказался о карьерных вариантах Мика в Формуле-1 в 2024 году.
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