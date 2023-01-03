Окон и Ожье прокомментировали уход из жизни Кена Блока

Пилот команды Формулы-1 «Альпин» Эстебан Окон и многократный чемпион мира по ралли Себастьен Ожье выразили соболезнования в связи со смертью известного раллийного гонщика Кена Блока. Соответствующие посты они разместили у себя в социальных сетях.
«Сегодня мы потеряли легенду нашего вида спорта. Спасибо тебе, Кен, за то, что демонстрировал страсть к гонкам», — написал Окон.
«Такая печальная новость. Кен был визионером. Он был страстным и умел вдохновлять. Как никто другой он знал, как совмещать автоспорт и шоу. Он прожил жизнь на полную катушку, и я никогда не забуду его улыбку и смех. Хотел бы выразить любовь и поддержку его семье и друзьям», — написал Ожье.
Напомним, Блок погиб в аварии, когда ехал на снегоходе по крутому склону. Внезапно транспорт перевернулся и придавил его. Знаменитый спортсмен скончался на месте. Кену было 55 лет.
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