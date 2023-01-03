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Карлос Сайнс-младший: уже видел болид 2023 года и пообщался с Вассёром

Карлос Сайнс-младший: уже видел болид 2023 года и пообщался с Вассёром
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Пилот «Феррари» Карлос Сайнс-младший рассказал, что уже успел пообщаться с новым руководителем итальянской команды Фредериком Вассёром и видел новый болид.

«Будем надеяться, что меня ждёт успешный сезон. Для семьи Сайнс всё уже началось хорошо, и надеюсь, что в дальнейшем для меня и «Феррари» всё будет так же. Видел ли я новый болид? Конечно, я ведь слежу за его созданием на протяжении нескольких месяцев, и я успел пообщаться с новым руководителем команды Фредериком Вассёром. Тесты на носу, но больше я не скажу ни слова о машине, пока не увижу на трассе болиды остальных команд», — приводит слова Сайнса Sky Sport Italia.

«Феррари» представит новый болид 14 февраля. Премьера пройдёт на трассе в Имоле.

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