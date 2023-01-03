Карлос Сайнс-младший: уже видел болид 2023 года и пообщался с Вассёром
Поделиться
Пилот «Феррари» Карлос Сайнс-младший рассказал, что уже успел пообщаться с новым руководителем итальянской команды Фредериком Вассёром и видел новый болид.
«Будем надеяться, что меня ждёт успешный сезон. Для семьи Сайнс всё уже началось хорошо, и надеюсь, что в дальнейшем для меня и «Феррари» всё будет так же. Видел ли я новый болид? Конечно, я ведь слежу за его созданием на протяжении нескольких месяцев, и я успел пообщаться с новым руководителем команды Фредериком Вассёром. Тесты на носу, но больше я не скажу ни слова о машине, пока не увижу на трассе болиды остальных команд», — приводит слова Сайнса Sky Sport Italia.
«Феррари» представит новый болид 14 февраля. Премьера пройдёт на трассе в Имоле.
Комментарии
- 3 января 2023
-
22:30
-
21:05
-
20:41
-
19:39
-
18:28
-
18:02
-
17:28
-
16:28
-
15:02
-
14:41
-
14:20
-
13:37
-
12:22
-
10:37
-
09:39
- 2 января 2023
-
23:54
-
23:36
-
22:00
-
21:00
-
19:47
-
19:06
-
17:47
-
16:38
-
14:58
-
14:34
-
13:16
-
10:54
-
10:03
-
09:37
- 1 января 2023
-
22:40
-
21:21
-
20:29
-
20:13
-
19:53
-
19:37
Партнерский контент