Главный инженер «Ред Булл» считает, что Ферстаппен способен прибавить

Главный инженер «Ред Булл» Пол Монаган выразил уверенность, что пилот австрийской команды Макс Ферстаппен способен стать ещё сильнее.



«Ферстаппен не добился бы всех этих успехов, не будь он выдающимся пилотом. Может ли он стать лучше? Конечно, может. И, возможно, он будет не рад этим словам. Я думаю, есть области, в которых Макс может стать ещё немного лучше. Он будет копаться в себе и искать, в чём мог бы совершенствоваться, а наша задача – дать машину, за рулём которой он покажет свои умения», — приводит слова Монагана официальный сайт Формулы-1.



В прошедшем сезоне Формулы-1 Макс Ферстаппен выиграл свой второй чемпионский титул. Нидерландский гонщик опередил ближайшего преследователя в лице Шарля Леклера на 146 очков.

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