Ферстаппен: не понимаю, почему часто сталкиваемся с Хэмилтоном

Двукратный чемпион мира, пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен признался, что не понимает, почему у него часто бывают столкновения с Льюисом Хэмилтоном.
«Мне нужно выбирать слова, но в 2022 году я агрессивно боролся со всеми, но не сталкивались. С Льюисом другая история, и я не понимаю почему. В Бразилии мы сошлись, но не было намерения врезаться. Меня в этом обвинили — считаю, это нечестно. Я бы принял, если инцидент признали бы гоночным.
Возможно, дело в разных поколениях. С гонщиками одного возраста мы, возможно, лучше понимаем друг друга. Но я не сражаюсь с Льюисом или ещё кем-то иначе. До этого в спринте мы весело сражались с Расселлом, и я рассчитывал, что так же будет в гонке. Не получилось. Я уважаю Льюиса за его достижения, но не понимаю, почему мы не можем сражаться с ним так, как с другими», — приводит слова Ферстаппена Autosport.
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