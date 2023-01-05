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Экипаж Кузьмича получил условную дисквалификацию на «Дакаре» из-за часов россиянина

Экипаж Кузьмича получил условную дисквалификацию на «Дакаре» из-за часов россиянина
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Экипаж пилота из Саудовской Аравии Ясира Сейдана и россиянина Алексея Кузьмича получил условную дисквалификацию от организаторов престижного ралли-марафона «Дакар». Кроме того, экипаж получил 30-минутный штраф по итогам четвёртого этапа. Об этом говорится в официальном документе Международной автомобильной федерации (ФИА). Причиной такой меры стали часы Кузьмича, которые были на нём во время выступления.

В документе говорится, что во время соревнований участникам запрещено носить часы, кроме тех, которые могут быть официально и заранее одобрены организаторами, отметив, что незнание этих правил не освобождает от ответственности. Кузьмич признался, что действительно не знал об этом требовании.

Предварительный общий зачёт после пяти этапов:

1. Родриго Луппи Де Оливейра (BPR) – 25:13.20.
2. Эрик Гочал (BPR) +16.45.
3. Рокас Бачюска (BPR) +20.24.
4. Джерард Фаррес Гуэль (BPR) +28.48
5. Михал Гочал (BPR) +28.49
…22. Ясир Седан и Алексей Кузьмич (BPR) +16:31.16.

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