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Сайнс-старший попал под расследование судей «Дакара» за помощь со стороны сына

Сайнс-старший попал под расследование судей «Дакара» за помощь со стороны сына
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Международная автомобильная федерации (ФИА) представила официальный отчёт по итогам расследования в отношении гонщика Карлоса Сайнса-старшего. Ранее судьи престижного ралли-марафона «Дакар», который проходит в настоящий момент и в котором Сайнс-старший участвует, проверяли действия сына Сайнса на предмет соответствия спортивным правилам.

Под расследования попал эпизод, когда Сайнс-младший помог отцу закрыть дверь его автомобиля. В отчёте ФИА говорится, что действия Сайнса-младшего происходили исключительно по его воли, а не являлись инициативой отца. По этой причине их нельзя рассматривать как нарушение, и Сайнс-старший, таким образом, наказание не получит.

Карлос Сайнс показал, как он тренируется в сауне:

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