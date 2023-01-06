Фернандо Алонсо прошёл подгонку сиденья в новом болиде «Астон Мартин». Фото

Двукратный чемпион Формулы-1, новичок «Астон Мартин» Фернандо Алонсо прошёл процедуру подгонки сиденья в болиде команды. Соответствующие фотографии представила пресс-служба гоночного коллектива.

«Удобно устроился, Фернандо?» — говорится в описании к фото.

Фото: https://twitter.com/AstonMartinF1

Фото: https://twitter.com/AstonMartinF1

Напомним, по итогам минувшего сезона Формулы-1 Фернандо, который тогда выступал за «Альпин», занял девятое место в общем зачёте пилотов. На счету Фернандо 81 очко. Победителем сезона стал голландец Макс Ферстаппен из команды «Ред Булл» (454 балла). Вторым был Шарль Леклер, представляющий команду «Феррари» (308 очков). Топ-3 замкнул Серхио Перес («Ред Булл») (305 баллов).

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