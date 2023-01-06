Зафнауэр рассказал, что должен изменить Окон с приходом в «Альпин» Гасли

Руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр рассказал об отношении к борьбе пилота Эстебана Окона с товарищами по команде. В прошлом сезоне Формулы-1 Окон и Фернандо Алонсо не раз вели напряжённую борьбу друг с другом. В следующем сезоне напарником Эстебана будет Пьер Гасли.



«Вероятно, ему нужно принимать более верные решения, когда его товарищи по команде находятся рядом с ним. Потому что гонки не выигрываются на первом круге, и неважно, борешься ли с товарищем по команде или нет. Когда агрессивно действуешь против соперника, вследствие чего сходят оба, то и проигрывают оба. Но если действуешь агрессивно по отношению к товарищу по команде, в результате чего оба сходят, угадайте, кто тогда проигрывает? Так что нужно просто принимать лучшее решение, а обгонять можно и позже», — приводит слова Зафнауэра Motorsport.

Окон использовал стул в сочинской гостинице в качестве гантели: