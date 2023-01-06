Зафнауэр рассказал, что должен изменить Окон с приходом в «Альпин» Гасли

Руководитель «Альпин» Отмар Зафнауэр рассказал об отношении к борьбе пилота Эстебана Окона с товарищами по команде. В прошлом сезоне Формулы-1 Окон и Фернандо Алонсо не раз вели напряжённую борьбу друг с другом. В следующем сезоне напарником Эстебана будет Пьер Гасли.
«Вероятно, ему нужно принимать более верные решения, когда его товарищи по команде находятся рядом с ним. Потому что гонки не выигрываются на первом круге, и неважно, борешься ли с товарищем по команде или нет. Когда агрессивно действуешь против соперника, вследствие чего сходят оба, то и проигрывают оба. Но если действуешь агрессивно по отношению к товарищу по команде, в результате чего оба сходят, угадайте, кто тогда проигрывает? Так что нужно просто принимать лучшее решение, а обгонять можно и позже», — приводит слова Зафнауэра Motorsport.
Окон использовал стул в сочинской гостинице в качестве гантели:
- 6 января 2023
-
10:30
-
09:58
-
00:37
- 5 января 2023
-
23:18
-
22:32
-
21:57
-
21:14
-
20:31
-
19:45
-
18:47
-
17:57
-
17:40
-
16:19
-
15:13
-
14:51
-
14:31
-
14:19
-
13:30
-
12:54
-
11:40
-
11:37
-
11:30
-
11:25
-
10:40
-
10:24
-
09:56
- 4 января 2023
-
23:24
-
23:01
-
22:35
-
22:23
-
22:15
-
20:09
-
18:56
-
18:06
-
16:35