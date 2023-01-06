Седьмой этап «Дакара» в зачётах мотоциклов и квадроциклов отменён

Седьмой этап престижного ралли-марафона «Дакар» в зачёте мотоциклистов и квадроциклистов будет отменён из-за сложных погодных условий и уровня усталости среди всех гонщиков в этой категории, сообщает пресс-служба организаторов ралли-рейда.



При этом соревнования среди легковых и грузовых автомобилей, а также в зачёте Dakar Classic пройдут так, как и ожидалось изначально.



Что касается мотоциклистов и квадроциклистов, то они вернутся на раллийные трассы в воскресенье, 8 января, и пройдут сокращённый в сравнении с изначальным планом спецучасток — вместо 472 их ждёт 345 километров дороги.



Напомним, шестой этап среди мотоциклистов выиграл аргентинец Лусиано Бенавидес. Второй результат продемонстрировал американец Скайлер Хоус. Замкнул тройку сильнейших представитель Австралии Тоби Прайс.