В Саудовской Аравии хотели бы заполучить своего гонщика в Формуле-1

Принц Саудовской Аравии Халид бин Султан Аль Фейсал рассказал об амбициях страны в автоспорте.
«Мы бы хотели создать хаб. У нас есть большие компании, способные посодействовать развитию автоспорта. Мы надеемся и работаем над переносом команды Формулы-1 в Саудовскую Аравию. Надеемся, что мы сможем привлечь одного из больших автопроизводителей.
Учитывая инвестиции – а суверенный фонд купил доли в «Макларене» и «Астон Мартин» – мы движемся в этом направлении. Надеюсь, что мы сможем открыть и перенести штаб-квартиры к нам или нанять людей, которые помогут нам производить автомобили и технологии, создавая свои бренды и интеллектуальную собственность.
Мы бы очень хотели, чтобы у нас был свой пилот, способный соревноваться в Формуле-1 и MotoGP. Мы вкладываемся в инфраструктуру и развитие автодромов в стране. Мы хотим создать академии, чтобы добиться большего вовлечения, речь о саудовских командах с саудовскими гонщиками. Впереди большой путь, и, надеюсь, через 10–20 лет мы достигнем своих целей», — приводит слова принца Халида Motor Sport Magazine.
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