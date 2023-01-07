Бачюска выиграл седьмой этап «Дакара»-2023 среди мотовездеходов, экипаж Кузьмича — третий

В Саудовской Аравии проходит седьмой этап ралли-рейда «Дакар»-2023.
В классе мотовездеходов победителем стал литовец Рокас Бачюска, вторым стал Кристиано Батиста, а тройку лучших замкнул экипаж Ясира Сейдана и российского штурмана Алексея Кузьмича.
«Дакар»-2023. Седьмой этап. Мотовездеходы:
1. Рокас Бачюска (BPR) 3:45:34
2. Кристиано Батиста (BPR) + 1:03
3. Ясир Сейдан и Алексей Кузьмич (BPR) + 2:51
4. Эрик Гочал (BPR) + 3:06
5. Марек Гочал (BPR) + 3:27
6. Джеррард Фаррел Гуэль (BPR) + 4:10
7. Михал Гочал (BPR) + 4:58
8. Гонсалес Фериоли (BPR) + 6:21
9. Молли Тейлор (Can-Am) + 10:58
10. Пау Наварро (FN Speed) + 11:24
Общий зачёт после семи этапов:
1. Рокас Бачюска (BPR) 33:08:46
2. Марек Гочал (BPR) + 5:42
3. Эрик Гочал (BPR) + 6:23
4. Джеррард Фаррел Гуэль (BPR) + 18:28
5. Михал Гочал (BPR) + 20:28
6. Родриго Луппи де Оливейра (BPR) + 1:55:55
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10. Ясир Сейдан и Алексей Кузьмич (BPR) + 16:52:42
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