Бачюска выиграл седьмой этап «Дакара»-2023 среди мотовездеходов, экипаж Кузьмича — третий

В Саудовской Аравии проходит седьмой этап ралли-рейда «Дакар»-2023.



В классе мотовездеходов победителем стал литовец Рокас Бачюска, вторым стал Кристиано Батиста, а тройку лучших замкнул экипаж Ясира Сейдана и российского штурмана Алексея Кузьмича.



«Дакар»-2023. Седьмой этап. Мотовездеходы:



1. Рокас Бачюска (BPR) 3:45:34

2. Кристиано Батиста (BPR) + 1:03

3. Ясир Сейдан и Алексей Кузьмич (BPR) + 2:51

4. Эрик Гочал (BPR) + 3:06

5. Марек Гочал (BPR) + 3:27

6. Джеррард Фаррел Гуэль (BPR) + 4:10

7. Михал Гочал (BPR) + 4:58

8. Гонсалес Фериоли (BPR) + 6:21

9. Молли Тейлор (Can-Am) + 10:58

10. Пау Наварро (FN Speed) + 11:24



Общий зачёт после семи этапов:



1. Рокас Бачюска (BPR) 33:08:46

2. Марек Гочал (BPR) + 5:42

3. Эрик Гочал (BPR) + 6:23

4. Джеррард Фаррел Гуэль (BPR) + 18:28

5. Михал Гочал (BPR) + 20:28

6. Родриго Луппи де Оливейра (BPR) + 1:55:55

…

10. Ясир Сейдан и Алексей Кузьмич (BPR) + 16:52:42