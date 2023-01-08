Сейдан и Кузьмич стали вторыми на восьмом этапе «Дакара»-2023 среди мотовездеходов

В Саудовской Аравии прошёл восьмой этап ралли-рейда «Дакар» – 2023.
В классе мотовездеходов победителем стал Гонсалес Фериоли (BRP), второе место у экипажа Ясира Сейдана и российского штурмана Алексея Кузьмича (BRP), тройку сильнейших замкнул Херард Фаррес Гуэль (BRP).
«Дакар»-2023. Восьмой этап. Мотовездеходы:
1. Гонсалес Фериоли (BRP) — 4:16.18.
2. Ясир Сейдан и Алексей Кузьмич (BRP) +3.09.
3. Херард Фаррес Гуэль (BRP) +3.18.
4. Пау Наварро (FN Speed) +4.05.
5. Себастьян Гуаясамин (BRP) +4.13.
6. Молли Тейлор (Can-Am) +4.33.
7. Марек Гочал (BRP) +7.19.
8. Паул Спирингс (BRP) +7.31.
9. Кристиано Батиста (BRP) +7.51.
10. Эрик Гочал (BRP) +7.52.
Общий зачёт после восьми этапов:
1. Рокас Бачюска (BRP) — 37:33.31.
2. Марек Гочал (BRP) +4.34.
3. Эрик Гочал (BRP) +5.48.
4. Херард Фаррес Гуэль (BRP) +6.19.
5. Гонсалес Фериоли (BRP) +42.53.
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22. Ясир Сейдан и Алексей Кузьмич (BRP).
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