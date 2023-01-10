Сын Хуана Пабло Монтойи стал юниором «Ред Булл». Фото

Сын знаменитого гонщика Хуана Пабло Монтойи Себастьян Монтойя стал юниором «Ред Булл». Об этом он рассказал на своей странице в социальных сетях, разместив соответствующий пост.



«Рад сообщить, что теперь я являюсь участником юниорской программы «Ред Булл». Отныне мы будем работать вместе для достижения конечной цели – Формулы-1», — написал Себастьян.

Фото: Из личного архива Себастьяна Монтойи

В сезоне-2022 Монтойя выступал в серии FRECA в составе команды Prema Racing.



В минувшем сезоне Формулы-1 «Ред Булл» досрочно выиграл Кубок конструкторов. Его обладателем австрийский гоночный коллектив стал после Гран-при США, где пилот команды Макс Ферстаппен занял первое место, а его напарник, мексиканец Серхио Перес, показал четвёртый результат.

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