Сын Хуана Пабло Монтойи стал юниором «Ред Булл». Фото

Сын знаменитого гонщика Хуана Пабло Монтойи Себастьян Монтойя стал юниором «Ред Булл». Об этом он рассказал на своей странице в социальных сетях, разместив соответствующий пост.
«Рад сообщить, что теперь я являюсь участником юниорской программы «Ред Булл». Отныне мы будем работать вместе для достижения конечной цели – Формулы-1», — написал Себастьян.
Фото: Из личного архива Себастьяна Монтойи
В сезоне-2022 Монтойя выступал в серии FRECA в составе команды Prema Racing.
В минувшем сезоне Формулы-1 «Ред Булл» досрочно выиграл Кубок конструкторов. Его обладателем австрийский гоночный коллектив стал после Гран-при США, где пилот команды Макс Ферстаппен занял первое место, а его напарник, мексиканец Серхио Перес, показал четвёртый результат.
Мощный скандал в Ф-1: гонщик сбегает от вырастившей его команды:
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