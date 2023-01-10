Матч-центр Новости Видео Трансферы РПЛ Билеты
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Авто Новости

Сын Хуана Пабло Монтойи стал юниором «Ред Булл». Фото

Сын Хуана Пабло Монтойи стал юниором «Ред Булл». Фото
Комментарии

Сын знаменитого гонщика Хуана Пабло Монтойи Себастьян Монтойя стал юниором «Ред Булл». Об этом он рассказал на своей странице в социальных сетях, разместив соответствующий пост.

«Рад сообщить, что теперь я являюсь участником юниорской программы «Ред Булл». Отныне мы будем работать вместе для достижения конечной цели – Формулы-1», — написал Себастьян.

Фото: Из личного архива Себастьяна Монтойи

В сезоне-2022 Монтойя выступал в серии FRECA в составе команды Prema Racing.

В минувшем сезоне Формулы-1 «Ред Булл» досрочно выиграл Кубок конструкторов. Его обладателем австрийский гоночный коллектив стал после Гран-при США, где пилот команды Макс Ферстаппен занял первое место, а его напарник, мексиканец Серхио Перес, показал четвёртый результат.

Мощный скандал в Ф-1: гонщик сбегает от вырастившей его команды:

Новость по теме
Франко Колапинто присоединился к гоночной академии «Уильямса»
Комментарии
Новости. Авто
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2023