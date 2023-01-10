Российскому дрифтеру отказали в участии в чемпионате Омана из-за флага

Российский пилот, участник RDS GP, основатель команды Fresh Auto Drift Денис Мигаль получил отказ со стороны организаторов чемпионата Oman International Drift Championship (OIDC). Примечательно, что поводом для отказа в участии послужила ошибка самих организаторов: Мигаль был готов выступать под нейтральным флагом, о чём попросили учредители соревнований, однако сами они в списке пилотов около его имени поставили флаг России.



«Мы всегда хотели, чтобы наша команда была представлена на международном уровне. Несколько месяцев назад было принято решение двигаться в сторону ближневосточной дрифт-сцены, и, соответственно, был выбран Оман, поскольку это крупнейший в этом регионе чемпионат по дрифту.

Изначально организаторы не предъявляли никаких требований относительно национальности, но потом попросили нас выступать под нейтральным флагом — мы согласились на это, для нас это не составляло проблем. Но затем возникла ошибка со стороны организаторов, которые, несмотря на нашу готовность ехать под нейтральным флагом, в списке пилотов около моего имени поставили флаг России. Это была именно техническая ошибка SMM-команды чемпионата, которую они исправили, заменив триколор на флаг чёрного цвета.



Но этого было достаточно, чтобы спровоцировать бурную реакцию аудитории. Комментарии к опубликованному в социальных сетях списку участников появились, и были они негативными. В итоге под давлением интернет-аудитории устроители Oman International Drift Championship вообще вычеркнули нас из числа пилотов, участвующих в турнире. Официально своё решение организаторы чемпионата никак не объясняют — нам просто отправили письмо с извинениями, что мы, к сожалению, не сможем принять участие в серии. Но это не официальный документ, а просто частное письмо на имя пилота.

Пока мы работаем над тем, чтобы найти выход из сложившейся ситуации и, возможно, перезаявиться в Oman International Drift Championship, но это вопрос открытый. На данный момент добавить что-то к тому, что уже известно, сложно. Но от своих международных планов, несмотря на сложившуюся ситуацию, мы не отказываемся и планируем постепенно развиваться», — приводит слова Мигаля Autosport.com.ru.



Правила ФИА не препятствуют пилотам из России участвовать в соревнованиях под своей эгидой, если они выступают в статусе нейтральных атлетов без демонстрации национальной символики.