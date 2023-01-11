Жак Вильнёв примет участие в чемпионате мира по гонкам на выносливость

Чемпион мира 1997 года, канадец Жак Вильнёв включён в число участников чемпионата мира по гонкам на выносливость. Вильнёв будет выступать за «Вануолл».



Вместе с Вильнёвым в команде будут выступать Эстебан Герьери и Том Диллманн. С ними он принимал участие в тестах гиперкара, которые состоялись с 30 ноября по 2 декабря прошлого года в Барселоне.



51-летний Вильнёв – чемпион серии Индикар (1995 года) и Формулы-1 в составе «Уильямса» (1997 года). Начал участвовать в гонках на картах в 14 лет. В «Королевских гонках» выступал с 1996 по 2006 год. После этого выступал в других сериях. Включён в Зал славы Международной автомобильной федерации (ФИА).

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