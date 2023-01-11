Жак Вильнёв примет участие в чемпионате мира по гонкам на выносливость

Чемпион мира 1997 года, канадец Жак Вильнёв включён в число участников чемпионата мира по гонкам на выносливость. Вильнёв будет выступать за «Вануолл».
Вместе с Вильнёвым в команде будут выступать Эстебан Герьери и Том Диллманн. С ними он принимал участие в тестах гиперкара, которые состоялись с 30 ноября по 2 декабря прошлого года в Барселоне.
51-летний Вильнёв – чемпион серии Индикар (1995 года) и Формулы-1 в составе «Уильямса» (1997 года). Начал участвовать в гонках на картах в 14 лет. В «Королевских гонках» выступал с 1996 по 2006 год. После этого выступал в других сериях. Включён в Зал славы Международной автомобильной федерации (ФИА).
Самые важные Гран-при Нидерландов Формулы-1:
Недавно «Феррари» объявила состав гонщиков для участия в гонках топ-класса на выносливость «24 часа Ле-Мана» в сезоне-2023.
- 11 января 2023
-
14:06
-
14:02
-
13:54
-
13:01
-
12:59
-
12:34
-
11:57
-
11:01
-
10:45
-
10:18
-
10:05
-
09:54
-
00:53
-
00:43
-
00:12
- 10 января 2023
-
23:32
-
22:45
-
20:57
-
20:09
-
19:03
-
18:25
-
17:37
-
16:35
-
16:35
-
15:50
-
15:23
-
15:00
-
14:21
-
14:02
-
13:35
-
12:55
-
12:43
-
12:32
-
11:30
-
11:19