Магнуссен: мы можем стать с Хюлькенбергом лучшими друзьями

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен высказался по поводу своего нового партнёра по команде, Нико Хюлькенберга.
«Мы никогда не были близки в прошлом, ничего такого. Но в Бахрейне в 2022 году мы встретились в аэропорту и впервые поговорили с инцидента в 2017-м. Многие считают, что мы враждуем, но это не так. Я не считаю, что нужно быть лучшими друзьями. То есть, кто знает, мы можем стать с Хюлькенбергом лучшими друзьями, но я не считаю, что в этом есть прессинг и что так необходимо выстраивать отношения за пределами трассы.
Я уважаю его как гонщика, и это самое главное. Сейчас я узнаю его лучше как человека, раньше у меня такой возможности не было. Но это неважно. Я уверен, что мы хорошо сработаемся как напарники на трассе и за её пределами», — приводит слова Магнуссена Autosport.
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