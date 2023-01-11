Магнуссен: мы можем стать с Хюлькенбергом лучшими друзьями

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен высказался по поводу своего нового партнёра по команде, Нико Хюлькенберга.



«Мы никогда не были близки в прошлом, ничего такого. Но в Бахрейне в 2022 году мы встретились в аэропорту и впервые поговорили с инцидента в 2017-м. Многие считают, что мы враждуем, но это не так. Я не считаю, что нужно быть лучшими друзьями. То есть, кто знает, мы можем стать с Хюлькенбергом лучшими друзьями, но я не считаю, что в этом есть прессинг и что так необходимо выстраивать отношения за пределами трассы.



Я уважаю его как гонщика, и это самое главное. Сейчас я узнаю его лучше как человека, раньше у меня такой возможности не было. Но это неважно. Я уверен, что мы хорошо сработаемся как напарники на трассе и за её пределами», — приводит слова Магнуссена Autosport.