Магнуссен: отцовство позволило мне получать больше удовольствия от Формулы-1

Пилот «Хааса» Кевин Магнуссен признался, что отцовство позволило ему получать больше удовольствия от гонок.
«Мы все знаем, что в Формуле-1 огромное давление. Я с самого детства думал о Формуле-1 как о вершине достижений в спорте и мечтал стать чемпионом. Это высшее достижение, которого можно добиться в жизни, но сейчас я понимаю, что это не так.
То, что я стал отцом, помогло мне снять груз с плеч. Это был действительно положительный момент, потому что теперь я стал получать больше удовольствия от выступлений. Из-за давления я боялся, что не смогу добиться счастья, мне было страшно. Сейчас же всё иначе. Я слышал, как люди шутят, что каждый ребёнок — это 0,1 секунда на круге, но на самом деле, думаю, даже наоборот, это делает тебя быстрее», — приводит слова Магнуссена GPFans.
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