Сейдан и Кузьмич лидировали большую часть 11-го этапа «Дакара», но стали пятыми

В Саудовской Аравии проходит 11-й этап престижного ралли-рейда «Дакар»-2023. В классе мотовездеходов победителем стал литовец Рокас Бацюшка, второй результат показал Эрик Гочал. Замкнул тройку лучших Марек Гочал.
Экипаж пилота из Саудовской Аравии Ясира Сейдана и российского штурмана Алексея Кузьмича, выступающего под лицензией ОАЭ, показывал лучший результат на протяжении двух третей спецучастка, но в итоге оказался на пятой позиции.
«Дакар»-2023. Мотовездеходы. 11-й этап:
1. Рокас Бацюшка (BRP) — 3:25.13.
2. Эрик Гочал (BRP) + 00.37.
3. Марек Гочал (BRP) + 02.38.
4. Кристиано Батиста (BRP) +3.32.
5. Ясир Сейдан (BRP) +3.35.
6. Михал Гочал (BRP) +4.14.
7. Гонсалес Фериоли (BRP) +4.37.
«Дакар»-2023. Мотовездеходы. Общий зачёт:
1. Рокас Бацюшка (Red Bull Can-Am Factory Team/BRP) — 46:42.42.
2. Эрик Гочал (Energylandia Rally Team/BRP) +4.17.
3. Марек Гочал (Energylandia Rally Team/BRP) +14.18.
4. Херемиас Гонзалес Фериоли (South Racing Can-Am/BRP) +49.56.
5. Жерар Фаррес Гуэль (South Racing Can-Am/BRP) +1:06.29.
…Ясир Сейдан и Алексей Кузьмич (South Racing Can-Am/BRP) +17:01.23.
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