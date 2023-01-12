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«Вины экипажа в трагедии нет». Каргинов высказался о смерти зрителя на «Дакаре»

«Вины экипажа в трагедии нет». Каргинов высказался о смерти зрителя на «Дакаре»
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Гонщик «КАМАЗ-мастер» Андрей Каргинов высказался по поводу инцидента с участием Алеша Лопрайса (Praga), который во время ралли «Дакар»-2023 совершил наезд на человека. От полученных повреждений пострадавший скончался. Им оказался 69-летний итальянский болельщик.

«К сожалению, на «Дакаре» произошёл серьёзный инцидент, стоивший человеческой жизни. На месте Лопрайса мог оказаться любой гонщик — болельщик стоял в канале, где не должен был находиться. Мне сложно понять, как он там оказался, возможно, захотел сделать красивый кадр на телефон.

Вины экипажа в трагедии нет. Это ужасный момент. Когда прочитал новости, сразу вспомнился «Дакар» 2019 года, когда в подобную ситуацию попал наш экипаж. К счастью, тогда зритель серьёзно не пострадал — сломал ногу. Конечно, до людей необходимо доносить об опасности нахождения рядом с трассой, которая не ограничивается следами от машин — гонщики зачастую прокладывают новый путь, и зрители должны быть предельно внимательными, не подвергать свои и чужие жизни опасности», — приводит слова Каргинова «Матч ТВ».

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