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Мацик обратился к Алешу Лопрайсу, совершившему смертельный наезд на человека на «Дакаре»

Мацик обратился к Алешу Лопрайсу, совершившему смертельный наезд на человека на «Дакаре»
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Чешский гонщик Мартин Мацик-младший (MM Technology) поддержал соотечественника Алеша Лопрайса (Praga), который во время ралли «Дакар»-2023 совершил наезд на человека. От полученных повреждений пострадавший скончался. Им оказался 69-летний итальянский болельщик.

«Держитесь, ребята», — написал Мацик в комментариях под сообщением Лопрайса в социальных сетях.

Ранее Лопрайс выступил с обращением, где признался, что он вместе с экипажем не видел болельщика. По его словам, это могут подтвердить записи с камер видеонаблюдения, которые установлены в грузовике. При этом он признался, что случившееся будет преследовать его до конца жизни. В заключение своего обращения он выразил соболезнования семье и друзьям скончавшегося болельщика. Недавно сообщалось, что он решил покинуть «Дакар».

Столкновение со зрителем на «Дакаре»: видео из кабины грузовика:

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